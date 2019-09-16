Стали известны подробности о школьнице из Башкирии, утопившей сестренку, и ее семье

Сегодня, 16 сентября, появилась более подробная информация о 17-летней жительнице Салавата, которая в минувшую пятницу в порыве гнева утопила в тазу с водой свою младшую сестренку.

Напомним, по данным следкома, девочки поссорились из-за того, что младшая шумела и мешала делать уроки старшей. Та схватила сестренку за руку и уволокла в баню, где три раза окунула головой в таз с водой и ушла. Когда она вернулась обратно, сестренка уже не дышала.

По данным «Комсомольской правды», девушку зовут Светлана, она учится в 11-м классе кадетской школы, отзывы о ней звучали только положительные – спортсменка, умница, отличница. Говорят, что она очень любила младшую сестренку и с детства много нянчилась с ней. Почему Светлана столь жестоко обошлась с младшей сестренкой, сказать трудно.

Известно также, что девочки росли в приемной семье, их мать была ранее лишена родительских прав. После этого они жили у одной родственницы, которая уехала в Краснодарский край и оставила девочек у своей подруги, которая удочерила их.

Уполномоченный по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова рассказала агентству «РИА Новости», что приемная семья характеризуется хорошо, девочек к себе эти люди взяли не из меркантильных интересов, а потому что хотели им помочь. Помимо девочек, в семье также растут три мальчика, которых также усыновили.

Светлана пережила тяжелую травму в детстве из-за плохого отношения к ней со стороны родной матери, которая вообще не занималась детьми. Отсюда у девушки могла сформироваться чрезмерная вспыльчивость.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело. Светлана была задержана и допрошена следователем. Свою вину она признает, хотя и утверждает, что не хотела убивать сестренку, а просто хотела ее утихомирить.