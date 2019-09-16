Спасатели нашли тело пропавшего в Приангарье туриста

Предположительно, его смерть наступила от сердечной недостаточности или от переохлаждения, сообщает газета «Известия» 16 сентября.

Мужчина ушел в одиночный поход на пик Черского 5 сентября. Запасов воды и продовольствия турист брал с собой всего на день. В назначенный срок он не вышел на связь с родными.