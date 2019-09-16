Спасатели нашли тело пропавшего в Приангарье туриста
Вчера, 20:51ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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В Приангарье обнаружили тело пропавшего неделю назад 58-летнего туриста.
Предположительно, его смерть наступила от сердечной недостаточности или от переохлаждения, сообщает газета «Известия» 16 сентября.
Мужчина ушел в одиночный поход на пик Черского 5 сентября. Запасов воды и продовольствия турист брал с собой всего на день. В назначенный срок он не вышел на связь с родными.
В регионе начались ночные заморозки уже с 6 сентября.
Теперь следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти мужчины.
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