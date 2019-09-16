Следком Башкирии возбудил дело по факту ранения ребенка на качелях

В настоящий момент установлено, что летом 2019 года 11-летняя девочка во дворе дома упала с качелей и ударилась головой о выступающий из земли металлический профиль. «В результате ребенок получил рану головы, которая оценивается как легкий вред здоровью», – проинформировали в СК.

Установлено, что нижнее основание качелей не было закопано в землю, что и послужило причиной получения травмы.