Следком Башкирии возбудил дело по факту ранения ребенка на качелях
Следователи Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по факту травмирования малолетнего ребенка из-за «выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
В настоящий момент установлено, что летом 2019 года 11-летняя девочка во дворе дома упала с качелей и ударилась головой о выступающий из земли металлический профиль. «В результате ребенок получил рану головы, которая оценивается как легкий вред здоровью», – проинформировали в СК.
Установлено, что нижнее основание качелей не было закопано в землю, что и послужило причиной получения травмы.
«В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, анализируется организационно-распорядительная документация управляющей компании, в отношении девочки проведена судебно-медицинская экспертиза, в ходе расследования действиям сотрудников управляющей компании, ответственных за соблюдение требований безопасности при эксплуатации оборудования детской площадки, будет дана правовая оценка», – сообщается в релизе ведомства.