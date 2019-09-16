Полиция Украины расследует осквернение памятника на месте убийства евреев
Вчера, 21:12ПроисшествияФото: ru.wikipedia.org
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На Украине возбуждено два уголовных дела из-за осквернения памятника, установленного в Николаевской области на месте массового убийства евреев.
Привлечь к ответственности виновных в правонарушении потребовал и посол Израиля на Украине, сообщает 16 сентября газета «Известия».
Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица также призвал расследовать данное преступление. Он отметил, что евреи являются настоящим и историей Украины, поэтому расценил правонарушение как посягательство на государство в целом.
Об осквернении памятника в Николаевской области стало известно накануне. Злоумышленники оставили на месте происшествия записку, в которой содержится призыв не распродавать украинские земли во избежание очередного Холокоста. Это связано с решением главы государства Владимира Зеленского об отмене моратория на продажу сельхозугодий до 1 декабря.
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