Полиция Украины расследует осквернение памятника на месте убийства евреев

Привлечь к ответственности виновных в правонарушении потребовал и посол Израиля на Украине, сообщает 16 сентября газета «Известия».

Заместитель министра иностранных дел страны Сергей Кислица также призвал расследовать данное преступление. Он отметил, что евреи являются настоящим и историей Украины, поэтому расценил правонарушение как посягательство на государство в целом.