По факту отравления 15 уфимцев шаурмой проведено эпидемиологическое расследование

В ходе очередной правительственной оперативки председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров рассказал о чрезвычайных ситуациях за минувшую неделю. По его словам, за это время в республике произошло 216 пожаров, в которых погибли три человека. Сотрудникам МЧС удалось спасти жизни двух людей. В то же время, отметил выступающий, природные пожары в отчетный период не зарегистрированы.

Глава ведомства также отметил, что за прошедшую неделю погибли два человека. Анализ 2018 и 2019 годов показал, что в республике сложился тренд на снижение погибших из-за чрезвычайных ситуаций, подчеркнул Гумеров.

Докладчик также напомнил, что на прошедшей неделе 15 человек, в том числе 5 детей, отравились некачественной едой одного из киосков шаурмы. 14 человек были госпитализированы в больницу, четыре ребенка и один взрослый находились в тяжелом состоянии.

- По данному факту проведено эпидемиологическое расследование и возбуждено уголовное дело, - отметил глава госкомитета.