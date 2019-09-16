Бывший форвард «Салавата Юлаева» уличен в аферах с криптовалютой

Сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Москве 31-летнему хоккеисту Игорю Мусатову предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой. Подробности сообщило ТАСС.

По уточненным данным, предполагаемый ущерб, нанесенный его действиями пострадавшим, достигает 800 тысяч долларов, в переводе на российские денежные единицы эта сумма превышает 51 млн рублей.

ТАСС также сообщил, что Игорь Мусатов был объявлен в федеральный розыск, как подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По словам юриста, представляющего интересы Мусатова, он не признает своей вины. На днях ему должны избрать меру пресечения.