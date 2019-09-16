Бывший форвард «Салавата Юлаева» уличен в аферах с криптовалютой
Сегодня, 15:29ПроисшествияТатьяна МайороваФото: hcsalavat.ru
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Речь идет о 31-летнем Игоре Мусатове.
Сегодня, 16 сентября, стало известно, что в Москве 31-летнему хоккеисту Игорю Мусатову предъявлено обвинение в мошенничестве с криптовалютой. Подробности сообщило ТАСС.
По уточненным данным, предполагаемый ущерб, нанесенный его действиями пострадавшим, достигает 800 тысяч долларов, в переводе на российские денежные единицы эта сумма превышает 51 млн рублей.
ТАСС также сообщил, что Игорь Мусатов был объявлен в федеральный розыск, как подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По словам юриста, представляющего интересы Мусатова, он не признает своей вины. На днях ему должны избрать меру пресечения.
Напомним, Игорь Мусатов выступал за юлаевцев в спортивном сезоне 2012-2013 годов.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей