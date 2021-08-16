В Башкирии погиб подросток после падения на него металлических ворот

В селе Насибаш Салаватского района при трагических обстоятельствах погиб 16-летний мальчик. На него упали металлические ворота. В пресс-служба Следкома Башкирии сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «причинение смерти по неосторожности».
Следствие установило, что подросток подрабатывал на заводе по изготовлению древесного угля. 14 августа примерно в 19:00 после работы он стал закрыть железные ворота цеха, но они упали прямо на мальчика. От полученных травм молодой человек скончался на месте инцидента.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.
Напомним, в июле в Ишимбайском районе погиб пятилетний ребёнок в результате падения на него бревенчатого сруба. Трагедия произошла, когда он играл на улице возле строящегося дома.
Ещё один подобный случай произошёл в Уфе. Тогда на 12-летнего мальчика упали футбольные ворота, которые были плохо закреплены. Ребёнок пострадал, его госпитализировали. Следком также возбудил уголовное дело.