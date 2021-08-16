В Башкирии погиб подросток после падения на него металлических ворот

Следствие установило, что подросток подрабатывал на заводе по изготовлению древесного угля. 14 августа примерно в 19:00 после работы он стал закрыть железные ворота цеха, но они упали прямо на мальчика. От полученных травм молодой человек скончался на месте инцидента.