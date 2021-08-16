В Башкирии ликвидировано 3 очага лесных пожаров, еще 10 очагов продолжают действовать

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 6 очагов природных пожаров в Зианчуринском, Бурзянском, Абзелиловском, Белорецком и Учалинском районах на площади 65,1 гектаров, об этом сообщается в сводках республиканского МЧС.
3 очага природного пожара на площади 5,3 гектаров ликвидированы. В бурзянском районе ликвидирован пожар площадью 3 гектара, возгорание произошло 13 августа. В Белорецком районе ликвидировали пожар, начавшийся 14 августа на площади 1,5 гектара. Также начавшийся 15 августа пожар ликвидирован пожар в Абзелиловском районе на площади 0,8 гектара.
Ведомство сообщает и о том, что на сегодня в Башкирии продолжают действовать 10 очагов природных пожаров на общей площади 1553,8 гектара. Находятся они в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Учалинском, Белорецком и Абзелиловском районах.
Из них локализовано 6 очагов природных пожаров на общей площади 1285,8 гаектаров. Локализованы пожары в Бурзянском, Хайбуллинском, Баймакском,Зианчуринском и Белорецком районах.
МЧС Башкирии также сообщает, что 16 августа в лесном фонде региона прогнозируются 3, 4, 5 классы пожароопасности.
Наивысший 5 класс пожароопасности установлен в 12 муниципальных районах Башкирии. Это Альшеевский, Архангельский, Дюртюлинский, Зилаирский, Кушнаренковский, Куюргазинский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Чекмагушевский, Федоровский и Хайбуллинский районы.