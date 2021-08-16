В Башкирии ликвидировано 3 очага лесных пожаров, еще 10 очагов продолжают действовать

Ведомство сообщает и о том, что на сегодня в Башкирии продолжают действовать 10 очагов природных пожаров на общей площади 1553,8 гектара. Находятся они в Хайбуллинском, Бурзянском, Зианчуринском, Баймакском, Учалинском, Белорецком и Абзелиловском районах.