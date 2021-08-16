Самолет из Сочи в Уфу совершил вынужденную посадку из-за неадекватного пассажира

Напомним, ранее в Уфе задержали ещё одного дебошира. Неадекватный мужчина разбил стекло автомобиля на улице и пугал прохожих ножом и гирей. Когда прибыли полицейские, на требование сложить оружие и сдаться мужчина отвечал агрессией, а затем наступал на сотрудников органов. В ходе задержания сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие, нападавший был ранен. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.