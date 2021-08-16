Самолет из Сочи в Уфу совершил вынужденную посадку из-за неадекватного пассажира

Самолёт, следовавший рейсом «Сочи — Уфа», экстренно приземлился в Волгограде. Причиной посадки стало возмутительное поведение 30-летнего пассажира, которое, вероятно, шокировало всех присутствующих на лайнере. Пресс-служба западного межрегионального следственного управления на транспорте сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины за хулиганство.
Как установило следствие, 11 августа на борту авиатранспорта оказался пьяный пассажир. Мужчина был агрессивен, конфликтовал с бортпроводниками, кричал на них и оскорблял, отказывался выполнять их законные требования. Терпеть такое поведение было невозможно, и самолёт сел в аэропорту Волгограда, где его задержали сотрудники полиции.
Уголовное дело передано в Волгоградский следственный отдел на транспорте для дальнейшего расследования.
Напомним, ранее в Уфе задержали ещё одного дебошира. Неадекватный мужчина разбил стекло автомобиля на улице и пугал прохожих ножом и гирей. Когда прибыли полицейские, на требование сложить оружие и сдаться мужчина отвечал агрессией, а затем наступал на сотрудников органов. В ходе задержания сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие, нападавший был ранен. В отношении задержанного возбудили уголовное дело.