В Санкт-Петербурге автору уличной выставки грозит уголовная ответственность
Вчера, 21:52ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Автора известной уличной выставки фресок петербургских художников Олега Лукьянова могут привлечь к уголовной ответственности за вандализм. Рисунки, нанесенные на стене дома-памятника в переулке Радищева, не являются законными.
Newia.ru пишет, что со слов автора экспозиции Олега Лукьянова, изначально стена находилась в полуразрушенном состоянии и на момент создания рисунков никто не знал о том, что это объект культурного наследия. Так, в администрации Центрального района художника уведомили о передаче его документов в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и суд.
Отмечается, что в администрации Центрального района акцентировали внимание на необходимости согласования подобных идей с властями.
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