В Санкт-Петербурге автору уличной выставки грозит уголовная ответственность

Newia.ru пишет, что со слов автора экспозиции Олега Лукьянова, изначально стена находилась в полуразрушенном состоянии и на момент создания рисунков никто не знал о том, что это объект культурного наследия. Так, в администрации Центрального района художника уведомили о передаче его документов в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) и суд.