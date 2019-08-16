В Миассе рабочий упал с лесов и умер

Уголовное дело возбудили по статье, связанной с нарушением техники безопасности, повлекшее смерть человека. Как оказалось, подряд на ремонт садика взяла на себя фирма, не имеющая в штате квалифицированных штукатуров и маляров. Нанимали людей с улицы. Один из таких рабочих не удержался на строительных лесах, упал и от полученных травм умер.