В Миассе рабочий упал с лесов и умер

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Он штукатурил фасад детского сада. Директор детсада умалчивала о трагедии.
Уголовное дело возбудили по статье, связанной с нарушением техники безопасности, повлекшее смерть человека. Как оказалось, подряд на ремонт садика взяла на себя фирма, не имеющая в штате квалифицированных штукатуров и маляров. Нанимали людей с улицы. Один из таких рабочих не удержался на строительных лесах, упал и от полученных травм умер.
Напарники и директор детсада поначалу скрывали факт знакомства с этим человеком, пишет kursdela.biz. Однако специалисты СУ СК России по Челябинской области выяснили обстоятельства происшествия, а также установили, что в месте проведения строительных работ не были обеспечены правила охраны труда и техника безопасности.
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