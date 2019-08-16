В Канаде волк напал на спящих людей

Один человек пострадал в результате нападения волка на нескольких спящих в палатке туристов в Канаде.
Это произошло в провинции Альберта, сообщает 16 августа газета «Известия».
Во время атаки животного в палатке кемпинга на территории национального парка Банф находилась семья из Нью-Джерси.
Как позднее рассказала супруга потерпевшего, её муж встал на защиту семьи, закрыв хищнику путь в палатку. Животное пыталось вытащить мужчину из палатки, вцепившись зубами в его руку. Женщина в это время закрыла собой детей, одновременно держа супруга за ноги.
В это время сосед по кемпингу услышал шум и пришел на подмогу. Он пнул волка сзади, после чего хищник отступил.
У пострадавшего были диагностированы порезы и ранения руки.
Администрация национального парка начала расследование инцидента. Агрессивного волка удалось выследить и убить. В течение нескольких дней палаточный лагерь не работал.