В Башкирии три директора обманули государство на 40 миллионов, вернув НДС

Приговором суда им назначено от 3 до 5,5 лет лишения свободы.

Собранные следственным комитетом доказательства, признаны судом достаточными для вынесения приговора трем руководителям предприятий: директору ООО «Капитал - Строй – Инвест» Ваграму Меликсетяну, директору ООО «Промреконструкция» Рауфану Ахметгарееву и директору ООО «Спецкомплект» Игорю Шерышову из города Уфы. Они признаны виновными в мошенничестве.

Пресс-служба следкома сообщает, что 26 октября 2009 года Ахметгареев под руководством партнера по бизнесу Ваграма Меликсетяна предоставил в налоговый орган подложную декларацию по налогу с указанием суммы в размере более 14 миллионов рублей, возникшую, якобы в результате сделки по покупке недвижимости для нужд предприятия. Следствие установило, что указанная сделка являлась мнимой.

16 июня 2010 года трое предпринимателей предоставили в налоговый орган подложную декларацию по налогу на добавленную стоимость с указанием суммы, подлежащей возмещению в размере более 26 миллионов рублей по сделке, с тем же объектом недвижимости без фактических последствий продажи. В результате незаконных действий руководителей трех предприятий получен возврат налога на добавленную стоимость в размере 40 миллионов рублей. В ходе следствия удалось выяснить, что ООО «Промреконструкция», и ООО «Спецкомплект» были созданы только для совершения преступления.

- В ходе расследования уголовного дела был выявлен факт противоправного деяния 50-летнего бывшего заместителя начальника инспекции ФНС одного из районов города Уфы, который принял необоснованное решение об отказе в привлечении к ответственности одного из предприятий и решение о возмещении этому предприятию налога на добавленную стоимость из государственного бюджета в размере более 26 миллионов рублей, - сообщили в следкоме. - В отношении него возбуждено уголовное дело, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).