В Башкирии оштрафован директор школы за опасную спортивную площадку

Штраф составил 6 тысяч рублей.

Прокуратура Сибая выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Установлено, что хоккейная коробка школы №7 не соответствовала требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Из стен площадки торчали гвозди и другие острые стройматериалы, а часть её ограждения не была надлежаще закреплена.