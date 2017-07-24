В Башкирии оштрафован директор школы за опасную спортивную площадку
16 августа, 15:30ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Прокуратура Башкирии
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Штраф составил 6 тысяч рублей.
Прокуратура Сибая выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей. Установлено, что хоккейная коробка школы №7 не соответствовала требованиям безопасности, сообщает пресс-служба ведомства. Из стен площадки торчали гвозди и другие острые стройматериалы, а часть её ограждения не была надлежаще закреплена.
По постановлению прокурора города, директор школы оштрафован на 6 тыс. рублей. После прокурорского вмешательства, на спортивной площадке устранены выявленные дефекты.
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