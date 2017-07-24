Пропавшую в Башкирии Ляйсан Кашафутдинову нашли в Казани

Она жива и здорова.

- Девочка из Буйды Учалинского района нашлась. Жива, здорова. В Казани, родители уже выдвинулись за ней, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, вчера, 15 августа в Учалинском районе Башкирии пропала 14-летняя Ляйсан Кашафутдинова. Она вышла из дома в посёлке Буйда и пропала.

Сегодня поиски подростка были организованы в Уфе. Вечером волонтеры общественной организации по поиску пропавших детей расклеили объявления о пропаже девочки. К счастью, с ней всё в порядке.

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