В Башкирии ураган сорвал крыши с детского сада и школы

В Башкирии ураган сорвал крыши с детского сада и школы
В Башкирии ураган сорвал крыши с детского сада и школы
Вчера, 10:46ПроисшествияЭлина СайфрановаФото: МЧС по РБ
Ураган повредил постройки недалеко от Кумертау, а также в Дуванском и Белокатайском районах.

В социальных сетях пользователи сообщают о последствиях непогоды в селе Ира недалеко от города Кумертау. Ураган разрушил кровлю неэксплуатируемого складского здания на площади 7000 квадратных метро. По информации МСС Башкирии, погибших и пострадавших нет.

Видео:Фото: МЧС по РБ. Видео: Ufa_rb

Так, остатки кровли и утеплителя оказались разбросаны по проезжей части. Уборкой территории будет занимать местная администрация.

Кроме того, в селе Озера Дуванского района ветер сорвал крышу здания детского сада. В МЧС подчеркнули, что учреждение находилось на ремонте. Похожая ситуация произошла и в Белокатайском районе, где из-за усиления ветра произошёл частичный срыв кровли со здания школы. В двух случаях, по данным МЧС Башкирии, пострадавших и погибших, к счастью, не оказалось.

Срыв кровли на здании детского сада.
Фото:МЧС по РБ.
Срыв кровли на здании школы.

Тем временем, в селе Верхние Киги ветром была сорвана крыша сарая на площади 105 квадратных метров. В результате, были повреждения два автомобиля марок ВАЗ и ГАЗ. Пострадавших и погибших нет.

Село Верхние Киги
Фото:МЧС по РБ

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