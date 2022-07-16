В Башкирии ураган сорвал крыши с детского сада и школы

В социальных сетях пользователи сообщают о последствиях непогоды в селе Ира недалеко от города Кумертау. Ураган разрушил кровлю неэксплуатируемого складского здания на площади 7000 квадратных метро. По информации МСС Башкирии, погибших и пострадавших нет.
Так, остатки кровли и утеплителя оказались разбросаны по проезжей части. Уборкой территории будет занимать местная администрация.
Кроме того, в селе Озера Дуванского района ветер сорвал крышу здания детского сада. В МЧС подчеркнули, что учреждение находилось на ремонте. Похожая ситуация произошла и в Белокатайском районе, где из-за усиления ветра произошёл частичный срыв кровли со здания школы. В двух случаях, по данным МЧС Башкирии, пострадавших и погибших, к счастью, не оказалось.
Тем временем, в селе Верхние Киги ветром была сорвана крыша сарая на площади 105 квадратных метров. В результате, были повреждения два автомобиля марок ВАЗ и ГАЗ. Пострадавших и погибших нет.