В Уфе 51-летняя дама с собачкой на прогулках промышляла наркозакладками

Полицейские все же вычислили женщину. Следом выяснилось, что смекалка её распространялась не только на маскировку, но и на упаковку её сомнительных товаров. Полимерные пакетики с зельем она заблаговременно опускала в глину для лепки и таким образом маскировала закладки под натуральные камни. Конец приключениям очень предусмотрительной дамы пришел на улице Белякова в Уфе. При досмотре у леди изъяли 78 полимерных пакетиков с неким веществом, а дома нашли 15 пакетиков наркотика, и необходимый инвентарь наркозакладчика: фасовочный материал, весы и скотч.