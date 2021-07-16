В Уфе 51-летняя дама с собачкой на прогулках промышляла наркозакладками

В Уфе 51-летняя дама с собачкой на прогулках промышляла наркозакладками
В Уфе 51-летняя дама с собачкой на прогулках промышляла наркозакладками
Вчера, 16:15ПроисшествияИрина ДеревянчукФото: Пресс-служба МВД РФ по РБ
Изысканно одетая женщина совмещала приятное с крайне вредным. Прогулку с питомцем и тяжкое преступление.

Пресс-служба МВД Башкирии сообщила о поимке очень нетипичной наркозакладчицы. Ей оказалась безработная женщина зрелого возраста. При этом «дама с собачкой» была еще и «гастролером». Сбытом наркотиков она промышляла не только в Башкирии, но и в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях.

Конспирация у женщины была на высоте, с возрастом человек определенно набирается мудрости. Женщина в длинном наряде, белой шляпе с широкими полями и миниатюрной собачкой на улицах Уфы не вызывала никаких подозрений. До поры до времени.

Полицейские все же вычислили женщину. Следом выяснилось, что смекалка её распространялась не только на маскировку, но и на упаковку её сомнительных товаров. Полимерные пакетики с зельем она заблаговременно опускала в глину для лепки и таким образом маскировала закладки под натуральные камни. Конец приключениям очень предусмотрительной дамы пришел на улице Белякова в Уфе. При досмотре у леди изъяли 78 полимерных пакетиков с неким веществом, а дома нашли 15 пакетиков наркотика, и необходимый инвентарь наркозакладчика: фасовочный материал, весы и скотч.

Неизвестно кто теперь будет выгуливать собачку, ведь в отношении женщины возбудили уголовное дело.

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