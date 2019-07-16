В Башкирии спустя месяц нашли тело пропавшей пенсионерки, обглоданное животными

75-летнюю женщину из села Усть-Зиган Стерлитамакского района Башкирии искали около трех недель. как ни в чем не бывало, пенсионерка отправилась в лес за ягодами, но домой так и не вернулась. Тревогу подняли родные - прочесывали местность, делали карту поисков с квадрокоптеров, привлекли полицейских, кинологов, собак и волонтеров, но женщину так и не нашли.

Лишь спустя три недели ее тело, уже обглоданное животными, нашли в лесополосе.