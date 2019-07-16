В Башкирии найдены тела трех человек с передозировкой наркотиков
16 июля, 16:43ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Артур Салимов/ Mkset.ru
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Такова предварительная версия следствия.
Сегодня, 16 июля, Следственный комитет сообщил о начале доследственной проверки по факту обнаружения тел трех мужчин в одной из квартир Мелеуза. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По уточненным данным, погибшие принимали наркотики, растворы для инъекций готовили самостоятельно. Следствие предполагает, что на сей раз что-то пошло «не так», и произошла передозировка, которая могла стать причиной гибели всех троих.
Обстоятельства происшедшего выясняются. Будет проведена судмедэкспертиза.
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