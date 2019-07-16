Уколы красоты: Уфимка скончалась на массажном кресле во время процедуры

Как сообщают Вести, молодая женщина была на очередной процедуре у массажиста в одном из московских салонов красоты. По словам сотрудницы салона, она делала стандартный массаж лица. В какой-то момент девушка неожиданно начала терять сознание.

Источник уточняет, что Элина — так звали уфимку, — не раз обращалась за помощью к косметологам. Более того, буквально за несколько дней до своей смерти она посещала другой салон красоты. А на ее теле следователи-криминалисты нашли множество следов от различных уколов, инъекций — девушка в свое время увеличила губы, делала ринопластику, тщательно следила за своей внешностью и экспериментировала с ней.

Администратор клиники заверяет, что Элина постоянно пила воду, сидя в массажном кресле, а «ее зрачки были увеличены». Кроме того, в СМИ сообщается также о том, что «у девушки были конвульсии и шла пена изо рта». Тем временем родные уфимки эту версию категорически опровергают. Отец девушки сообщает, что его дочь вела исключительно здоровый образ жизни.

Сейчас делом будут заниматься следователи, они выясняют все причины и обстоятельства смерти уфимки. Их работу пока осложняет тот факт, что в камере массажиста нет видеокамеры.