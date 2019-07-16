СК расследует гибель троих детей и четверых взрослых на реке Лене
16 июля, 19:58ПроисшествияФото: commons.wikimedia.org
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели семи человек, среди которых - трое детей, на реке Лене.
Информация об этом появилась 16 июля на сайте ведомства, сообщает газета «Известия».
Трагедия произошла днем ранее. Дети купались в непредназначенном для этого месте, около острова Пономарев. Сначала начали тонуть трое дошкольников в возрасте 4, 5 и 7 лет. Их пытались спасти четверо мужчин. Все они погибли.
В данный момент уже осмотрено место инцидента и опрошены очевидцы. СК продолжает работу.
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