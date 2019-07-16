Под Астраханью водитель сбил нескольких пешеходов и скрылся

Отмечается, что женщина и двое детей получили различные травмы, в том числе сотрясение мозга. Ещё у одного ребенка, находившегося в коляске, диагностирован ушиб коленного сустава. Пострадавших сразу же госпитализировали.

У задержанного были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Случившееся он объяснил тем, что не хотел быть замеченным полицейскими, поэтому ехал с выключенными фарами и не увидел пешеходов. Проводится расследование.