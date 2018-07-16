В Уфе за подделку документов будут судить «ленивую» дознавательницу

По версии обвинения, 25-летняя дознаватель отдела полиции № 5 по Орджоникидзевскому району Уфы, у которой в производстве находилось уголовное дело, не захотела проводить расследование. Дело касалось избиения местного жителя. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Женщина в полицейской форме, как гласит обвинительное заключение, от имени избитого написала заявление, будто тот отказывается от судебно-медицинской экспертизы. И сама же его за него подписала. В результате уголовное дело было приостановлено. Эти факты были выявлены в ходе прокурорской проверки.