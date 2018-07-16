Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Уфе в ресторане посетитель устроил стрельбу из-за счета
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
%d0%bf%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b5%d1%82

В Уфе в ресторане посетитель устроил стрельбу из-за счета

Сегодня, 18:26ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
8 лет за неудавшийся поцелуй: Как в Башкирии парня осудили без особых улик
В Башкирии направили в суд дело чишминца, захватившего главу района
Онкобольная из Уфы, лишенная квартиры, ищет правду в Генпрокуратуре