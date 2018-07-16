В Уфе в ресторане посетитель устроил стрельбу из-за счета

Расстрелом из травматического пистолета закончились посиделки в ресторане одной из уфимских гостиниц, сообщает телеканал «Россия Башкортостан».

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах телеканал сообщил о том, что во время совместного распития спиртных напитков между двумя посетителями произошла конфликтная ситуация.

- В ходе перепалки один из мужчин вытащил травматический пистолет и произвел семь выстрелов в оппонента, - цитирует слова собеседника телеканал. - С травмами головы и верхней части тела пострадавший обратился в больницу.

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Медиакорсети, что причиной конфликта стал счет в ресторане. Приглашенный в качестве гостя не захотел делить расходы поровну, на этой почве и возникла ссора.