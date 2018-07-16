В Башкирии нашли пропавшего туриста на горе Иремель

Сегодня, 16 июля, стало известно, что на горе Иремель удалось отыскать заплутавшего молодого туриста Артура Хайруллина. Об этом сообщили волонтеры поискового движения «Лиза Алерт. Башкортостан».

Молодой человек отстал от своей группы из пяти человек 14 июля на горе Большой Иремель. При этом туристы не прошли регистрацию в МЧС, как положено делать.

По уточненным данным, в поисковой операции принимали участие 26 человек. Молодой человек чувствует себя нормально. Подробности и обстоятельства исчезновения Артура Хайруллина сейчас выясняет полиция. Скорее всего, организаторы похода будут наказаны за отсутствие регистрации группы.