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В Башкирии нашли пропавшего туриста на горе Иремель
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии нашли пропавшего туриста на горе Иремель

Сегодня, 09:59ПроисшествияТатьяна Майорова
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