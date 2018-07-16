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В Башкирии автобус с пассажирами на скорости протаранил столб
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыЧМ-2018
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В Башкирии автобус с пассажирами на скорости протаранил столб

Сегодня, 10:22ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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