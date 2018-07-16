В Башкирии автобус с пассажирами на скорости протаранил столб
Сегодня, 10:22ПроисшествияТатьяна МайороваФото: соцсети
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Люди получили травмы.
Накануне, 15 июля, серьезное ДТП произошло в Туймазинском районе Башкирии. Информация о нем появилась в соцсетях. По уточненным данным, в аварию попал междугородный автобус, следовавший по маршруту №106 «Кандры-Туймазы».
Очевидцы утверждают, что водитель ехал на большой скорости почти всю дорогу. В соцсетях есть сообщения, что пассажиры даже делали шоферу замечания и просили сбавить ход.
Обстоятельства ДТП и данные о пострадавших уточняются.
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