В Башкирии автобус с пассажирами на скорости протаранил столб

Накануне, 15 июля, серьезное ДТП произошло в Туймазинском районе Башкирии. Информация о нем появилась в соцсетях. По уточненным данным, в аварию попал междугородный автобус, следовавший по маршруту №106 «Кандры-Туймазы».

Очевидцы утверждают, что водитель ехал на большой скорости почти всю дорогу. В соцсетях есть сообщения, что пассажиры даже делали шоферу замечания и просили сбавить ход.