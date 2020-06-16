Житель Башкирии убил женщину и оставил ее тело под лестницей в подъезде

Предварительно известно, что ее убили днем 10 июня, когда жертва распивала спиртные напитки со своим сожителем. Во время распития у подозреваемого и убитой возник конфликт, по итогам которого мужчина схватил нож и ударил им несколько раз в живот женщины. От полученных ранений она скончалась на месте происшествия.