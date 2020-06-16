В Уфе должностные лица «Уфаводоканала» обвиняются в хищении миллионов

Следствие установило, что с 29 мая 2018 года по 28 февраля 2020 года неустановленные представители ООО «Тандем», действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными должностными лицами МУП «Уфаводоканал», заключали фиктивные договоры на выполнение работ по вывозу, утилизации осадков сточных вод очистных сооружений и передаче ООО «Тандем» иловых осадков. Таким образом было совершено покушение на хищение имущества «Уфаводоканала».

Чтоб придать действиям законность представители «Тандема» вывезли с помощью автотехники с территории цеха «Уфаводоканала» иловые осадки. После этого представители обоих сторон подписали акты выполненных работ на 242 млн. руб. и произвели частичную оплату на расчетные счета ООО «Тандем» на 86 млн. руб. при фактическом выполнении работ на 21 млн. руб.

Дальнейшие преступные действия, направленные на хищение имущества предприятия на общую сумму более 300 млн. руб. указанными лицами не были доведены до конца из-за мер, предпринятых новым руководством «Уфаводоканала».