В порту Японии произошло возгорание на круизном корабле

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В Японии на территории порта Иокогамам произошло возгорание на круизном корабле Asuka-2. В частности, задымление отмечается на верхней палубе судна.
Как сообщает газета “Известия”, пассажиров на лайнере не было; с 1 апреля Asuka-2 просто стоит в порту. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Более подробной информации о происшествии пока не поступало.
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