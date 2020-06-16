В Башкирии мать избивала и не кормила 5-летнего приемного ребенка

В Кармаскалинском межрайонном суде вынесли приговор 49-летней женщине о взыскании морального вреда за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). По информации прокуратуры, ей назначили наказание в 2019 году в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Суд установил, что в 2013 году в семью передали на воспитание 5-летнего сироту, и с ноября 2018 года женщина неоднократно била ребенка, морила голодом и оставляла его на ночь в холодном гараже.