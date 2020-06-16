Погибла на месте: в Башкирии таксист сбил двух подростков

В региональной госавтоинспекции сообщили о ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Авария произошла сегодня, 16 июня.

По информации ведомства, около полудня в селе Иглино на улице Ворошилова 37-летний местный житель за рулем «Рено Логан» сбил двух 15-летний девочек.

– В результате одна из девочек погибла на месте происшествия, – сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Фото: ГИБДД по Башкирии