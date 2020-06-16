Погибла на месте: в Башкирии таксист сбил двух подростков
Сегодня, 13:28ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: ГИБДД по РБ
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Подробности смертельной аварии сообщили в республиканском ГИБДД.
В региональной госавтоинспекции сообщили о ДТП, в котором погибла 15-летняя девочка. Авария произошла сегодня, 16 июня.
По информации ведомства, около полудня в селе Иглино на улице Ворошилова 37-летний местный житель за рулем «Рено Логан» сбил двух 15-летний девочек.
– В результате одна из девочек погибла на месте происшествия, – сообщили в ГИБДД по Башкирии.
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Фото: ГИБДД по Башкирии
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно- оперативная группа, обстоятельства выясняются. Предварительно известно, что водитель был пьян и пытался сбежать.
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