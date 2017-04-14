В Уфе угонщикам элитных иномарок ужесточили наказание

За пять месяцев приятели угнали три элитных иномарки.

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор двум угонщикам элитных иномарок. Ранее Кировский районный суд Уфы назначил 31-летнему уфимцу Александру Акулинину и 50-летнему жителю Ленинградской области Владимиру Тарновскому 4 и 2 года лишения свободы условно. Прокурор, посчитавший наказание слишком мягким, добился для подельников реальных сроков, теперь они отправятся в колонию: один - на 3 года, второй - на 1,5.

Напомним, Акулинин и Тарновский в период с мая по ноябрь 2015 года с помощью так называемого автосканера угнали в Уфе три иномарки: «Toyota Land Cruiser», «Lexus LX», «Toyota Land Cruiser Prado». Все автомобили были отогнаны в «отстойник» в деревне Шипово. Через несколько месяцев Тарновский вернулся в гараж и перебил идентификационные номера на кузове автомобилей. Ущерб от деятельности банды, работавшей по заказу, оценён в 6 млн рублей.