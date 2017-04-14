В Башкирии работникам задолжали 11 миллионов рублей зарплаты

Директор предприятия уже был судим за невыплату зарплаты.

С февраля 2016 года по январь 2017 года перед работниками АО «Интеграл» в Нефтекамске образовалась задолженность по заработной плате в сумме почти 11 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. На 58-летнего директора предприятия возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев».

Как установило следствие, перед 145 работниками АО «Интеграл» имело задолженность на протяжении почти целого года. Предприятие имело возможность погасить задолженность, но руководитель решил направить деньги на расчет с поставщиками и погашение кредитов. Подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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