В Башкирии директор автосалона проиграл деньги клиентов

Пострадавшими по делу проходит 16 человек.

В материалах, собранных следователями, говорится, что Малявин на протяжении семи месяцев заключал с посетителями автосалона фиктивные договора купли-продажи. По информации, предоставленной в прокуратуре города, Малявин заманивал граждан низкими ценами на «Ладу Ларгус» и убеждал их оформить предзаказ и оплатить покупку немедленно.

Всего следователи насчитали 16 эпизодов мошенничества, ущерб от деятельности Малявина составил более 4 миллионов рублей. Также в прокуратуре сообщили, что деньги, получаемые Валерием Малявиным от клиентов, не доходили до кассы предприятия и тратились на азартные игры.