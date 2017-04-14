Фото: В Башкирии в лобовом столкновении погибло два человека

В Кармаскалинском районе лоб в лоб столкнулись Nexia и ВАЗ 2110.

Сегодня около десяти часов утра в Кармаскалинском районе Башкирии на седьмом километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк произошло ДТП, в котором погибли два человека. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии, по предварительным данным водитель «Daewoo Nexia» выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся со встречным ВАЗ 2110.

В результате аварии погибли два пассажира иномарки, водители обоих автомобилей доставлены в больницу с множественными ранениями, также был госпитализирован четырёхлетний мальчик, находившийся в салоне «Daewoo Nexia».

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