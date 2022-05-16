Выяснить причины авиакатастрофы, в которой погибли жители Башкирии, мешают санкции

Выяснить причины авиакатастрофы, в которой погибли жители Башкирии, мешают санкции
Выяснить причины авиакатастрофы, в которой погибли жители Башкирии, мешают санкции
16 мая, 13:50ПроисшествияНаталья БалыковаФото: ГУ МЧС РФ по РТ
Установить, что привело к крушению, планировалось в процессе экспертизы воздушного судна, но провести ее можно в Чехии, сообщает Inkazan.

Авиаинцидент проиизошел в октябре 2021 под Мензелинском. Самолет Let L-410 Turbolet, принадлежащий местному аэроклубу, рухнул через несколько минут после взлета. На борту воздушного судна находились 20 парашютистов из нескольких регионов России и двое пилотов. При крушении погибли 16 человек, среди которых был экс-руководитель Конгресс-бюро Башкирии Павел Музыченко и бизнес-коуч Динар Давлетгареев. Еще один парашютист, Вадим Фахрутдинов, получивший многочисленные травмы, умер в уфимской больнице в ноябре.

Обломки самолета вывезли на территорию аэроклуба. Для экспертизы их, разрезанные на части, необходимо переправить к разработчикам, в Чехию. Однако из-за санкций отправка затягивается на неопределенное время.

Ранее высказывались предположения, что причиной инцидента могла стать перегрузка воздушного судна или птица, попавшая в двигатель.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы