Предприниматель из Башкирии вывел в Грузию валюту на 2 млн рублей

Предприниматель из Башкирии вывел в Грузию валюту на 2 млн рублей
Предприниматель из Башкирии вывел в Грузию валюту на 2 млн рублей
16 мая, 18:19ПроисшествияНаталья БалыковаФото: 1mediainvest.ru
Средства перевели по подложным документам через фиктивную фирму, сообщили в Башкортостанской таможне.

Компанию предприниматель создал в 2018 году, директором за материальное вознаграждение оформил своего знакомого. Официально организация должна была заниматься ввозом комплектующих для электроники.

«После регистрации организации в налоговых органах, неправомерно используя комплект недействительных документов и возможности электронного дистанционного доступа к расчетным счетам, гражданин организовал перечисление денежных средств с банковского счета фиктивного предприятия в Грузию», − сообщил замначальника таможни Ринат Галиев.

Сотрудники ведомства установили, что сведения, указанные в контрактах и других документах, не соответствуют действительности. Предпринимателю инкриминируются незаконные валютные операции (п. «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ).

По данным таможни, подозреваемый уфимец ранее был судим. Его уличили в создании более 20 компаний-однодневок, которые он продавал другим предпринимателям для ведения незаконной коммерции.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, [email protected]

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: [email protected] / [email protected]

18+

Яндекс.Метрика
Регионы