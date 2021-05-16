В Уфе 13-летняя девочка чуть не сорвалась со склона возле памятника Салавату Юлаеву

Как выяснили диспетчеры, 13-летняя уфимка решила спуститься от памятника Салавату Юлаеву до набережной напрямую, по склону и попала в сложную. ситуацию. Сыпучий склон внезапно оборвался, а вернуться назад она не смогла из-за слишком крутого подъема.
До приезда спасателей держать связь с девочкой поручили полицейскому патрулю, который помог сориентироваться спасателям и показал, где находится ребенок.
При помощи альпинистского снаряжения сотрудники поисково-спасательного отряда столичного управления гражданской защиты спустились к девочке и вместе с ней вернулись наверх. Девочка отказалась от медицинской помощи и поспешила домой.
Напомним, похожий инцидент случился на днях в Белорецке. Там 12-летняя девочка сорвалась со скалы во время прогулки и повредила ногу.