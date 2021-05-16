В Башкирии мужчина убил пасынка из-за бутылки водки, а его жена взяла вину на себя

Интересно, что мать убитого поначалу взяла вину за его убийство на себя, но уже через день отказалась от своих показаний и призналась, что сделать это её уговорил сожитель. Мужчина после недолгих отпирательств все-таки признался в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение.