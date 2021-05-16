В Башкирии мужчина убил пасынка из-за бутылки водки, а его жена взяла вину на себя

В Башкирии мужчина убил пасынка из-за бутылки водки, а его жена взяла вину на себя
В Башкирии мужчина убил пасынка из-за бутылки водки, а его жена взяла вину на себя
Сегодня, 19:26ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Пьяная разборка в селе Ермолкино Белебеевского района завершилась смертью одного из её участников.

В Белебеевском районе Башкирии возбуждено уголовное дело против 51-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 24-летнего сына его сожительницы. Подробности сообщили в следкоме.

По данным ведомства, убийство было совершено еще 5 мая. 51-летний подозреваемый и его пасынок повздорили из-за бутылки водки. В пылу ссоры старший мужчина схватил нож и вонзил его в грудь и живот парню. Тот скончался от полученных ран на месте.

Интересно, что мать убитого поначалу взяла вину за его убийство на себя, но уже через день отказалась от своих показаний и призналась, что сделать это её уговорил сожитель. Мужчина после недолгих отпирательств все-таки признался в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение.

Материалы по теме:
ножевое ранение
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы