В Башкирии мужчина убил пасынка из-за бутылки водки, а его жена взяла вину на себя

В Белебеевском районе Башкирии возбуждено уголовное дело против 51-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 24-летнего сына его сожительницы. Подробности сообщили в следкоме.
По данным ведомства, убийство было совершено еще 5 мая. 51-летний подозреваемый и его пасынок повздорили из-за бутылки водки. В пылу ссоры старший мужчина схватил нож и вонзил его в грудь и живот парню. Тот скончался от полученных ран на месте.
Интересно, что мать убитого поначалу взяла вину за его убийство на себя, но уже через день отказалась от своих показаний и призналась, что сделать это её уговорил сожитель. Мужчина после недолгих отпирательств все-таки признался в содеянном. Ему уже предъявлено обвинение.