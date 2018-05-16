В Уфе спасатели вытащили с того света сбитого фурой мужчину
Сегодня, 11:01ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Пьяный гражданин переходил дорогу в неположенном месте.
15 мая вечером поисково-спасательный отряд Уфы приехал по заявке в жилой дом на улице Вологодской. Специалисты обнаружили, что под колеса большегруза попал мужчина, сообщили в управлении гражданской защиты города.
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Сотрудники поисково-спасательного отряда вытащили несчастного из-под колес фуры и передали его бригаде скорой помощи.
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По предварительным данным, человек был в состоянии алкогольного опьянения и переходил дорогу в неположенном месте.
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