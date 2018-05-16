В Башкирии за загрязнение воздуха оштрафовали три предприятия

В 2017 году жители села Лебяжий в Уфимском районе пожаловались на задымленность и запыленность воздуха в Башкирскую природоохранную межрайонную прокуратуру, сообщили в пресс-службе ведомства. После проверки выяснилось, что атмосферу загрязняют три предприятия, производящие асфальтобетон.

Предприятия оштрафовали более чем на 470 тысяч рублей. ООО «Градиент» обратилось в суд для замены назначенного штрафа в 90 тысяч рублей на более мягкое взыскание за вброс загрязняющих веществ без разрешения. Суд заменил штраф на предупреждение.

Прокурор обжаловал решение суда в Верховном суде, в итоге суд оставил ранее назначенный предприятию штраф без изменения и жалобу фирмы не удовлетворил.