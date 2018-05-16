В Башкирии пожарные вытащили из горящего дома десять человек

Сегодня в 6:36 уфимского времени произошел пожар в квартире на четвертом этаже пятиэтажки на улице Цюрупы в Мелеузе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике. Пожар потушен силами трех единиц техники и 12 сотрудниками личного состава.

Пожарные с помощью спасательных устройств вытащили из горящего дома десять человек, среди которых трое детей и одна беременная – в момент возникновения пожара люди оказались отрезаны от путей эвакуации, в подъезде стоял густой дым.