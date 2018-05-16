В Башкирии осудили бывшего прокурора, убившего судью на охоте

Бывший прокурор Мечетлинского района Башкирии Динар Шакиров, обвиненный в убийстве по неосторожности судьи из Белокатайского района, осужден на восемь месяцев ограничения свободы, сообщил Медиакорсети источник в правоохранительных органах.

То есть на протяжении этого времени он должен будет находиться по месту жительства и никуда не выезжать, и вместе с этим один раз в месяц отмечаться в местной уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, 41-летний судья Азат Шакиров скончался от огнестрельного ранения в больнице Мечетлинского района Башкирии 16 ноября прошлого года. Уголовное дело было возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Трое местных жителей, в том числе судья Азат Шакиров, прокурор Мечетлинского района Динар Шакиров и еще один охотник вечером выехали на охоту в лес в Мечетлинском районе.

Тогда в лесной полосе они увидели сибирских косуль. Динар Шакиров вышел из автомобиля с ружьем, а двум другим мужчинам сказал объехать мелколесье и ждать, пока он не выгонит на них косуль.