В Башкирии акушер-гинеколог пойдет под суд за мертвого новорожденного

71-летний врач акушер-гинеколог признана виновной по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе следственного комитета республики. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Напомним, в Нефтекамске 28-летняя беременная женщина состояла на учете в женской консультации. Врач-гинеколог недооценила опасность патологии пациентки и не направила ее на лечение в стационар для наблюдения за плодом и решением вопроса о сроках и способе родов. В результате 17 октября 2016 года родился мертвый ребенок, он задохнулся из-за собственной пуповины.