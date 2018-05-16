Новости
Аналитика
Карточки
Подробно
Мнения
Персоны
Тесты
Фотофакт
Интервью
Медиаланч
Видео
Спецпроекты
В Башкирии акушер-гинеколог пойдет под суд за мертвого новорожденного
Сюжеты:
Третий секторВласть без цензурыБолеем за наших
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Aid 1807541 960 720%282%29 418x320

В Башкирии акушер-гинеколог пойдет под суд за мертвого новорожденного

Сегодня, 17:09ПроисшествияРустэм Башкирцев
Читайте
также
13 мая болельщики ФК «Уфа» проводят Дмитрия Стоцкого в другой клуб
Ядовитый диоксин остался в Уфе
Не ныть и быть готовым ко всему. Как "Красный крест" спасает жизни