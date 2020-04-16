В Уфе нашли тело избитой до смерти 30-летней женщины
16 апреля, 18:22ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В Кировском районе столицы Башкирии нашли тело погибшей женщины.
Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» сообщили, что труп обнаружили возле Затонского моста. Она лежала неподалеку от складского помещения,расположенного на улице 6-я пристань.
По информации издания, на теле погибшей не осталось ни одного живого места, перед смертью ее жестоко избили и бросили на месте происшествия.
Предварительно пока что все обстоятельства смерти не установлены, над этим работают сейчас судмедэксперты.
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