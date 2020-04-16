В Уфе нашли тело избитой до смерти 30-летней женщины

Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» сообщили, что труп обнаружили возле Затонского моста. Она лежала неподалеку от складского помещения,расположенного на улице 6-я пристань.

По информации издания, на теле погибшей не осталось ни одного живого места, перед смертью ее жестоко избили и бросили на месте происшествия.