Самоизоляция в разгаре: в Башкирии сиделка убила 83-летнюю подопечную
Преступление совершено в городе Дюртюли.
Сегодня, 16 апреля, стало известно о шокирующем преступлении, происшедшем в городе Дюртюли. Подробности сообщили в региональном управлении следкома
По уточненным данным, 49-летняя сиделка подозревается в убийстве 83-летней женщины, за которой она ухаживала.
Сообщение о смерти 83-летней пенсионерки поступило в полицию 12 апреля. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти.
Оперативники быстро выяснили, что за погибшей ухаживала сожительница ее сына, который в это время находился в больнице. Женщина не смогла долго отпираться и созналась в убийстве.
По ее словам, в канун убийства произошла ссора со свекровью, после которой сиделка избила пенсионерку её тростью, а потом задушила.
Сын убитой долго не мог дозвониться до нее, в то время как сожительница заверяла, что она спит. В конце концов мужчина вызвал на дом скорую, которая констатировала смерть пенсионерки.
Обвиняемая взята под стражу. Следствие продолжается.