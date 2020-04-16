Самоизоляция в разгаре: в Башкирии сиделка убила 83-летнюю подопечную

Сегодня, 16 апреля, стало известно о шокирующем преступлении, происшедшем в городе Дюртюли. Подробности сообщили в региональном управлении следкома

По уточненным данным, 49-летняя сиделка подозревается в убийстве 83-летней женщины, за которой она ухаживала.

Сообщение о смерти 83-летней пенсионерки поступило в полицию 12 апреля. Судмедэкспертиза установила криминальный характер смерти.

Оперативники быстро выяснили, что за погибшей ухаживала сожительница ее сына, который в это время находился в больнице. Женщина не смогла долго отпираться и созналась в убийстве.

По ее словам, в канун убийства произошла ссора со свекровью, после которой сиделка избила пенсионерку её тростью, а потом задушила.

Сын убитой долго не мог дозвониться до нее, в то время как сожительница заверяла, что она спит. В конце концов мужчина вызвал на дом скорую, которая констатировала смерть пенсионерки.