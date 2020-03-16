В Уфе сотрудник ЖКХ попал под погрузчик

Сообщается, что в нось с 16 на 17 января бригада рабочих чистила снег на проспекте Октября. Во время работы один из рабочих поскользнулся, и его нога угодила под погрузчик. Мужчине не стали вызывать скорую, а на личном автомобиле отвезли в травмпункт, где был диагностирован перелом со смещением бедра.