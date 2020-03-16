В Уфе сотрудник ЖКХ попал под погрузчик
Несчастный случай произошел во время уборки снега.
Гострудинспекция обнародовала результате ресследования несчастного случая, в результате которого 36-летний сотрудник «Службы по благоустройству Октябрьского района Уфы» получил серьезную травму.
Сообщается, что в нось с 16 на 17 января бригада рабочих чистила снег на проспекте Октября. Во время работы один из рабочих поскользнулся, и его нога угодила под погрузчик. Мужчине не стали вызывать скорую, а на личном автомобиле отвезли в травмпункт, где был диагностирован перелом со смещением бедра.
Позже инспекторы ведомства выяснили, что работодатель не обеспечил пострадавшему сотруднику безопасные условия труда, а также не провел обучение. Кроме того о произошедшем никто не проинформировал медучреждение, за что виновные будут наказаны штрафами.