В Уфе из-за возгорания плиты в детском саду началось задымление
16 марта, 10:56ПроисшествияКарина МамаеваФото: МЧС по РБ
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На место выехали сотрудники МЧС.
Сегодня утром, 16 марта, в детском саду №210, расположенном по адресу Карима Хакимова, 8/1 в Уфе, произошло замыкание плиты. Началось задымление.
На место выехали спасатели. По предварительным данным, на данный момент детям ничего не угрожает. Открытого огня нет.
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