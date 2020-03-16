В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 7 человек при пожаре
Следком Иркутской области возбудил уголовное дело по делу о пожаре в частном доме, в котором погибли 7 человек.
Пожар произошел в поселке Усть-Уда 16 марта. Утром в одном из частных домов произошло возгорание. В горящем доме погибли две женщины и один мужчина. Четверых детей, возрастом 1 год, 2, 6 и 8 лет, пожарным удалось вынести из огня. Несмотря на то, что дети были оперативно доставлены в больницу, спасти их не удалось. Они скончались от отравления угарным газом, сообщает rns.online.
Пожар произошел в доме семьи, стоявшей на учете, как неблагополучная. Согласно предварительным данным следствия, к пожару привела неисправная проводка.
Следствие даст правовую оценку действиям соответствующих инстанций, в обязанности которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.