В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 7 человек при пожаре

Пожар произошел в поселке Усть-Уда 16 марта. Утром в одном из частных домов произошло возгорание. В горящем доме погибли две женщины и один мужчина. Четверых детей, возрастом 1 год, 2, 6 и 8 лет, пожарным удалось вынести из огня. Несмотря на то, что дети были оперативно доставлены в больницу, спасти их не удалось. Они скончались от отравления угарным газом, сообщает rns.online.