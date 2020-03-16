В Челябинской области столкнулись автомобиль и поезд

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На территории Южного Урала на железнодорожном переезде поезд снес легковушку. Предварительно, водитель автомобиля нарушил ПДД.
Как сообщает kursdela.biz, происшествие произошло на перегоне Анбашская - Пирит. Водитель легковушки, несмотря на запрещающие знаки, въехал на переезд. Поезд затормозить не успел.
Тем не менее, мужчина в автомобиле выжил. Подчеркивается, что произошедшее на график движения по железной дороги никак не сказалось.
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